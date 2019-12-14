В космосе найден объект, похожий на гигантскую елочную игрушку: видео

NASA подарило жителям Земли немного новогоднего настроения: опубликовало изображение огромного «пузыря», который напоминает елочную игрушку. Его запечатлел телескоп Hubble. Сфера расположена в галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии в 160 тысяч световых лет.

По информации исследователей, объект представляет собой туманность, которая возникла после взрыва сверхновой звезды. Ученые подсчитали, что это произошло около 400 лет назад, то есть в начале XVII века яркую вспышку в небе могли видеть жители Южной Америки и африканских государств. По предположениям астрофизиков, тогда взорвался белый карлик, он был частью двойной звездной системы: он медленно «поедал» своего напарника, набирал массу и в итоге «лопнул».

Диаметр «шарика» составляет 23 световых года и продолжает увеличиваться в размерах со скоростью свыше 17 миллионов километров в час.

NASA часто публикует подобные фото по случаю праздников. Так, осенью агентство поделилось снимком туманности, которая похожа на Джека-фонаря - тыкву, символ Хэллоуина.