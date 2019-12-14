Малышева оценила перечень вызывающих бессонницу продуктов

Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала перечень продуктов, употребление которых ученые из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы. Врачи заявляют, что рафинированные углеводы, особенно в сочетании с сахаром, оказывают влияние на качество и отсутствие сна.

Как рассказала Малышева, содержащиеся в десертах, хлебе, белом рисе и других продуктах рафинированные углеводы могут спровоцировать ожирение, проблемы с сердцем и прочие недуги. В числе них, по словам телеведущей, бессонница «кажется легкой мелочью».

Она отметила, что употреблять рафинированные углеводы можно, но доза должна быть умеренной.

«Можно есть хоть торты, хоть конфеты, хоть сахар - но маленькими порциями», - передает слова врача «Ura.ru».

О вреде рафинированных углеводов на сон человека стало известно по итогам масштабного исследования, в котором участвовали почти 50 тысяч человек.