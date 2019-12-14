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Пожары, наводнение и выборы: самые обсуждаемые темы года по версии «Одноклассников»

Татьяна Полуказакова
16:12 14.12.2019
По данным пресс-службы соцсети, из-за активной вовлеченности пользователей в обсуждения рейтинг отражает новостную повестку 2019 года.
Пожары, наводнение и выборы: самые обсуждаемые темы года по версии «Одноклассников»
© Фото: russian aerial forest protection service, ТРК "Звезда", imago-images.de, Globallookpress

Пожары Сибири, выборы украинского президента и наводнение в Иркутской области возглавили рейтинг самых обсуждаемых тем в этом году. Список популярных событий 2019-го составила социальная сеть «Одноклассники».

«С помощью сервиса Brand Analytics ОК анализировали пики упоминаний той или иной темы в течение года - всплески публикаций и комментариев пользователей в открытом доступе. Рейтинг событий составлялся по главному пику, но учитывался и резонанс событий во времени», - сообщили в пресс-службе соцсети.

Пожары в Сибири обсуждались в течение всего года. Наибольшая активность по этой теме была зафиксирована 1 августа. Выборы украинского лидера чаще всего упоминали 1 и 22 апреля 2019 года. А наводнение в Иркутской области стало самой распространенной темой этого лета. Пик обсуждения отмечен 2 июля.

Также среди тем, на которые обращали внимание пользователи соцсети, были отмечены проблемы экологии в Шиесе, смерть певицы Началовой, приговор Кокорину и Мамаеву. Кроме того, в топ-10 вошли пожар в Нотр-Даме, болезнь Заворотнюк, последние серии «Игры престолов» и выступление от России на «Евровидении» Сергея Лазарева.

По сообщению пресс-службы ресурса, которое цитирует ТАСС, рейтинг неплохо отражает новостную повестку года в нашей стране.

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