В Кремле заявили об отсутствии судьбоносного прорыва по итогам саммита в Париже

В Кремле прокомментировали итоги прошедшего в Париже саммита в «нормандском формате». Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, какие-либо значимые результаты достигнуты не были.

«Возобновился ли "нормандский формат" после изрядного перерыва - да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв - нет», - подчеркнул он в эфире Первого канала.

Песков отметил, что участники встречи преследовали цель возобновить работу четверки и реальные усилия по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, начало положено, но предстоит еще многое.

Напомним, главы России, Франции, Германии и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце 9 декабря. После основного заседания, в ходе которого украинская сторона предпринимала попытки перейти в беседе на повышенные тона, состоялась двусторонняя встреча глав России и Украины.