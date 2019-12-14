В Волгограде начался монтаж главного купола собора Александра Невского

В центре Волгограда начались работы по монтажу главного купола кафедрального собора Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба Волгоградской епархии.

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Рабочие поднимают и монтируют каждую секцию отдельно.

Отмечается, что высота главного купола достигает 10 метров, его диаметр - 20 метров, его вес составляет 46 тонн. Венчает купол шестиметровый византийский восьмиконечный крест.

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Купол был изготовлен в Волгодонске по индивидуальному проекту, в Волгоград он приехал разделенным на 24 секции. Закончить монтаж и установку строители собираются до конца декабря этого года.

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Также до конца 2019 года будут закончены все работы, которые связаны со строительством основного здания. В настоящее время внутри ведется роспись стен.

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Территория рядом с собором должна стать местом притяжения горожан. Здесь будет разбит большой сквер, разделенный на тематические зоны - «Южный парк», «Русский лес», «Райский сад». Кроме того, предусмотрены буферное озеленение и амфитеатр.

Собор собираются открыть в 2021 году - к 800-летию со дня рождения Александра Невского.