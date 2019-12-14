На следующей неделе в Москве может быть побит 133-летний рекорд тепла

В Москве установилась очень теплая для начала зимы погода, среднесуточная температура более чем на 5 градусов превышает климатическую норму, а на грядущей неделе может быть побит суточный рекорд.

Как говорится на сайте «Метеоновости», несмотря на то, что на календаре середина декабря, в московских погодных сводках никакого и намека на зиму.

В столице средняя температура воздуха прошедших дней декабря составила +0,6 градуса, что более чем на 5 градусов превышает норму климата.

На следующей неделе будет пасмурная погода, прогнозируются осадки в виде дождей. По словам синоптиков, в начале недели по ночам температура будет около 0 градусов, днем + 1.. +3 градуса.

В конце рабочей недели метеорологи ожидают очередное потепление: 19 и 20 декабря могут быть обновлены суточные рекорды максимальной температуры воздуха.

«Для этих дней они составляют +5,3 градуса, и если рекорд 19 декабря еще на памяти у москвичей, он установлен в 1982 году, то рекорд 18 декабря известен лишь специалистам - он держится с 1886 года», - сказано в материале «Метеоновостей».

Похолодание в Москву может прийти только после 20 декабря. Насколько оно будет сильное и продолжительное, покажет дальнейший ход синоптических процессов.