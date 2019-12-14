В России взысканием долгов займется «робот-коллектор»

Понятие «робот-коллектор» (автоматизированный интеллектуальный агент) было внесено Министерством юстиции РФ в авторский законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Текст документа был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, «робот-коллектор» представляет собой инструмент для отправки голосовых сообщений, применяющий систему генерации речи и способный поддерживать различные сценарии разговоров с должниками или иными лицами в зависимости от хода ведения диалога.

В то же время были введены и ограничения по его использованию - не более одного раза в сутки, не более двух раз в течение календарной недели и не более восьми раз в течение календарного месяца.

Отмечается, что коллекторы и взыскатели не могут общаться с должниками любым из способов в рабочие дни с 22.00 до 08.00, а также в выходные и праздничные дни с 20.00 до 09.00.

Предполагается, что изменения вступят в силу 1 января 2021 года.