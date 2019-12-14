На Украине официально объявили Киевский патриархат ликвидированным

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Как сообщил представитель раскольников Евстратий Зоря, данное решение было принято Епифанием во время заседания архиерейского собора. В частности, организации «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ» прекращают свое существование. Об этом Зоря написал на своей странице в Facebook.

Напомним, во время объединительного собора, состоявшегося в 2018 году в Киеве, неканонические религиозные объединения Украины во главе с Константинопольским патриархатом приняли решение о создании ПЦУ.

Впоследствии раскольническая организация объявила недействительными документы канонического Киевского патриархата и подчинила себе все его приходы и монастыри. Глава КП Филарет при этом заявил, что остается действующим патриархом, а его церковь продолжает существовать.