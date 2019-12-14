В Петербурге участковый спас годовалую девочку, которую мать собиралась выбросить из окна

В Санкт-Петербурге полицейский спас двухлетнюю девочку, которую ее мать, находящаяся в неадекватном состоянии, хотела выбросить с пятого этажа. Инцидент произошел в доме №41 по Караваевской улице.

Лейтенант полиции Наиль Исламов, прибывший на место вместе с экстренными службами, сначала принял решение подстраховать ребенка под окнами квартиры, чтобы при худшем стечении обстоятельств смягчить падение. Но как только сотрудники МЧС установили на земле специальный страховочный батут, он поднялся в квартиру, чтобы забрать девочку из рук матери.

«Гражданка находилась на кухне, держала ребенка, ребенок плакал и кричал. Девочке – 1 год, она была в стрессовой ситуации, поэтому я предпринял действия, забрал ребенка, передал сотруднице ППСП. К гражданке были применены приемы борьбы и специальные средства, поскольку она была в неадекватном состоянии», - рассказал Исламов.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, девочку и ее 12-летнего брата после случившегося доставили в больницу. В настоящий момент их здоровью ничто не угрожает. Их мать также передали медикам для психиатрического обследования.