Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом под Екатеринбургом

СКР возбудил уголовное дело после аварии с заказным автобусом под Екатеринбургом, который вылетел в кювет. Всего пострадало 15 человек.

Дело было возбуждено по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По данным следователей, в салоне транспортного средства находились 54 человека (вместе с водителем), некоторые из них пострадали, в том числе подростки.

Будет выполнен комплекс мероприятий, в том числе для установления точного числа пострадавших и степени тяжести вреда их здоровью. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, центральный аппарат ведомства проконтролирует ход расследования аварии.

Как заявили в ГИБДД, утром 14 декабря 32-летний водитель за рулем автобуса King Long уснул и транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. В результате ДТП пострадали 15 человек. В нем находились жители Петербурга, ехавшие с концерта российского певца Макса Коржа в Перми.