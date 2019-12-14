Тюменцы слепили тысячу снеговиков, но мировой рекорд поставили китайцы

Жители Тюмени вышли на предновогоднюю акцию по лепке 2020 снеговиков, чтобы побить рекорд китайцев по количеству снежных фигур, а также мировой рекорд.

Требования к созданию снеговика предъявлялись нестрогие - фигура должна была быть не более полуметра в высоту, из трех снежных комов, с глазками и носом из морковки, а также в шапке и шарфе.

Однако поставить новый рекорд им не удалось, так как организаторы насчитали только 1247 снеговиков. Несмотря на это, тюменцы не расстроились. Жители города хорошо постарались. Среди фигур были снеговики с кондитерскими изделиями, снеговики-миньоны, в различных юбках и шапках.

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В следующем году тюменцы твердо решили снова попытаться побить мировой рекорд, пишет сайт «Комсомольской правды».