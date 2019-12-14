На Украине не отказались от ввода миротворцев ООН в Донбасс

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал заявление по теме ввода миротворцев ООН на территорию Донбасса. По его словам, это возможно, но лишь в том случае, когда будут исчерпаны все иные возможности Минских договоренностей.

«Когда мы поймем, что больше ни о чем новом говорить нельзя, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента. Будет, наверное, миротворческая миссия, такая возможность у нас есть», - цитирует «Интерфакс» заявление Пристайко, сделанное им на программе «Свобода слова Савика Шустера».

Также глава украинского МИД напомнил, что предложение о введении миротворческого контингента в Донбасс поступало ранее от России, но его условия не устроили Украину.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил РФ в якобы ведении «войны» в Европе. В качестве так называемой аргументации он продемонстрировал пулю, которую назвал «символом российской агрессии».