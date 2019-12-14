Киевский суд поместил подозреваемую в убийстве Шеремета под стражу

Одну из подозреваемых в убийства журналиста Павла Шеремета - участницу силовой операции в Донбассе Юлию Кузьменко - киевский суд постановил взять под стражу до 8 февраля, сообщил судья по делу Сергей Вовк.

Адвокат женщины, Влад Добош, опубликовал документы следствия, благодаря которым стали известны имена пяти подозреваемых по делу об убийстве Шеремета. В роли организатора убийства подозревается сержант ВСУ Андрей Антоненко, исполнителя - детский врач и волонтер АТО Юлия Кузьменко.

По данным следствия, мотивом преступления является социально-политическая дестабилизация ситуации на Украине.

Еще одна подозреваемая Яна Дугарь была отправлена под домашний арест, так как обвинение опасалось за документы и вещи, необходимые для расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал, сработало взрывное устройство. По версии следствия, именно Кузьменко заложила бомбу.