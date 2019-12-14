Аваков рассказал о пропаже записей с четырех камер с места убийства Шеремета

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве пропали видео с четырех камер наблюдения.

Как он рассказал в одной из программ на телеканале «Украина», когда полиция начала собирать все материалы, записи с камер, то были найдены четыре камеры. Однако видео с них не удалось получить.

«Куда пропали записи с четырех камер наблюдения? Мы собирали видео в день убийства Шеремета по горячим следам, мы не нашли четыре камеры в хороших местах с хорошим качеством. Нам сказали: "Мы отдали вам их раньше". Но мы их не получили», - сказал украинский министр.

Отвечая на вопрос о возможной поддержке участников преступления со стороны спецслужб, Аваков ответил, что подозреваемые упоминали неких покровителей, которые смогут их защитить.

«Многофакторное преступление - разведка, отход, построение маршрута. Они спрятались после преступления, заложили машины, создавали дубли. Это сложнейшее техническое преступление», - подчеркнул глава МВД Украины.

Ранее украинские правоохранители объявили, что подозревают в убийстве Павла Шеремета пять человек, участников силовой операции в Донбассе: Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. По версии следствия, убийство было спланировано с целью дестабилизации ситуации на Украине.

Печерский районный суд Киева 13 декабря постановил арестовать на два месяца Антоненра и Кузьменко (последняя, как считает следствие, могла установить взрывное устройство в машине), Яну Дугарь отправили под домашний арест.

Напомним, российско-украинский журналист Павел Шеремет погиб при взрыве в его машине 20 июля 2016 года.