Глава Бурятии сделал 31 декабря выходным днем

Глава Бурятии Алексей Цыденов перенес выходной для госслужащих с субботнего дня 28 декабря на вторник 31 декабря.

«Федеральным органам власти и частным организациям рекомендовано перенести выходной день для своих работников», - сообщил пресс-секретарь губернатора Алексей Фишев.

В этом году 31 декабря является рабочим днем. Фракция ЛДПР в ноябре внесла законопроект в Госдуму, предложив сделать последний день декабря выходным, а также обратилась с соответствующим письмом к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Однако это оказалось невозможным. Как объяснил министра труда Максим Топилин, данный шаг связан с различными режимами работы и бюджетными расходами. Однако министр пояснил, что сделать 31 декабря выходным для своих сотрудников вправе каждый работодатель. После этого предновогодний день объявили выходным сразу в нескольких российских регионах.