Солнце превратилось в столб: жители Челябинска стали свидетелями необычного явления

Жители Челябинска 13 декабря стали свидетелями необычного явления - на закате они могли наблюдать над городом луч света, который идет от земли в небо.

Многие пользователи успели сделать фото и видео, и теперь делятся ими на своих страницах.

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«Я прям рот открыла. Просто столб света в небо, и с каждой минутой все выше и выше… Как свеча, ракета или световой столб! Буду у Дед Мороза», - рассказала своим подписчикам в Instagram Iris Zavolokina.

Луч, за которым наблюдали челябинцы, - это атмосферное явление, которое специалисты называют «столбом света», оно возникает на восходе или закате.