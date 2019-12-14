Солнце превратилось в столб: жители Челябинска стали свидетелями необычного явления
Горожане делятся видео и фото с необычным явлением в соцсетях.
© Видео: limberg_1877, Instagram © Фото: shanti_iren, Вконтакте
Жители Челябинска 13 декабря стали свидетелями необычного явления - на закате они могли наблюдать над городом луч света, который идет от земли в небо.
Многие пользователи успели сделать фото и видео, и теперь делятся ими на своих страницах.
«Я прям рот открыла. Просто столб света в небо, и с каждой минутой все выше и выше… Как свеча, ракета или световой столб! Буду у Дед Мороза», - рассказала своим подписчикам в Instagram Iris Zavolokina.
Луч, за которым наблюдали челябинцы, - это атмосферное явление, которое специалисты называют «столбом света», оно возникает на восходе или закате.