В Свердловской области строительный кран упал на частный участок
ЧП произошло на месте строительства жилого дома на перекрестке улиц Луначарского и Лесопильная в городе Карпинск.
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Башенный кран опрокинулся в Карпинске Свердловской области при проведении строительных работ. Кран поднимал металлическую решетку, когда рухнул на проезжую часть дороги по улице Луначарского и участок частных домов.
«Я услышал грохот резкий, подумал КамАЗ задел провода, так как сразу отключилось электричество в квартире», - цитирует издание ПроВолчанск.ru проживающего рядом Сергея.
Как сообщает прокуратура региона, в результате ЧП серьезно пострадал крановщик 1952 года. Мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.
Также при падении крана повреждены две опоры электропередач. Место происшествия перекрыто нарядами ДПС и ОВО.