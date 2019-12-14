В Свердловской области строительный кран упал на частный участок

Башенный кран опрокинулся в Карпинске Свердловской области при проведении строительных работ. Кран поднимал металлическую решетку, когда рухнул на проезжую часть дороги по улице Луначарского и участок частных домов.

«Я услышал грохот резкий, подумал КамАЗ задел провода, так как сразу отключилось электричество в квартире», - цитирует издание ПроВолчанск.ru проживающего рядом Сергея.

Как сообщает прокуратура региона, в результате ЧП серьезно пострадал крановщик 1952 года. Мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Также при падении крана повреждены две опоры электропередач. Место происшествия перекрыто нарядами ДПС и ОВО.