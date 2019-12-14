Приставы опровергли сообщения о 25 млн невыездных россиянах

В Федеральной службе судебных приставов России опровергли данные о нескольких десятках миллионов невыездных должников.

В пресс-службе ведомства сообщили, что всего на 1 ноября 2019 года действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из России.

Ранее газета «Известия» писала со ссылкой на ФССП о том, что примерно 1,5 млн должников по алиментам, 12 млн не оплативших штрафы ГИБДД, 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ и порядка 7-8 млн должников по кредитам могут попасть в список невыездных из России. При этом лидерами среди должников по штрафам ГИБДД оказались москвичи и жители Подмосковья.

Как пишет ТАСС, число должников, ограниченных в праве выезда, сократилось, так как на 1 июля их было 3,58 млн человек.