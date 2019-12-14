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Названы самые дешевые пляжные туры на Новый год

Александра Арсентьева
13:48 14.12.2019
Отправиться в Новый год на пляж по горящим путевкам можно только в Иорданию, Бали, Израиль и Шри-Ланку.
Названы самые дешевые пляжные туры на Новый год
© Фото: Walter Bibikow, Danita Delimont, Globallookpress

Эксперты Ассоциации туроператоров России провели анализ минимальных цен на пакетные туры с вылетом в период с 25 по 30 декабря по 17 востребованным «зимним» пляжным направлениям.

По сообщению АТОР, стоимость путевок на море на Новый год выше аналогичных с вылетом в середине декабря в полтора - три раза

В список специалисты включили Индию (Гоа), ОАЭ, Турцию, Израиль (Эйлат), Иорданию (Акаба), Китай (Хайнань), Шри-Ланку, Вьетнам, Мальдивы, Таиланд, Мексику, Индонезию (Бали), Кубу, Доминикану, Танзанию (Занзибар), Бахрейн и Ямайку.

Кроме того, была изучена стоимость путевок в Турцию: хотя в море там не такое теплое, чтобы купаться, но в стране много отелей с бассейнами и можно купить недорогой билет на чартерный рейс.

Отправиться в Новый год на пляж по горящим путевкам можно только в четыре страны: Иорданию, Бали, Израиль и Шри-Ланку. Если сравнивать с серединой декабря стоимость путевок возросла на 17%, 27%, 40% и 44% соответственно.

Съездить в Бахрейн стало дороже на 74%, в Индию и на Кубу - на 84%, на Ямайку - на 92%. За новогодний отдых в других вышеназванных государствах придется отдать гораздо больше денег: стоимость выросла на величину от 106 до 187%.

Таким образом, по словам экспертов, за сумму в 100 тысяч рублей на двоих в настоящее время уже невозможно купить пляжный тур ни в одну в теплые страны. До 150 тысяч рублей стоит путевка на двоих в Иорданию и Турцию. Имея до 200 тысяч рублей на двоих можно отправиться в Бахрейн, Индию, Бали, Китай, Израиль и Шри-Ланку.

Самыми дорогими являются Мальдивские острова. В настоящее время новогодний тур на двоих туда можно приобрести в среднем за сумму почти 800 тысяч рублей.

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