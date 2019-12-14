Врач рассказала, какие продукты вызывают образование камней в почках

Образование камней в почках могут стимулировать вещества, входящие в состав пищевых добавок и продуктов питания. Основная причина болезни состоит в нарушениях метаболизма. Об этом заявила старший научный сотрудник кафедры кристаллографии СПбГУ Алина Изатулина.

«Есть три основных типа почечных камней: фосфатные, оксалатные и уратные», - рассказала она.

По словам специалиста, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области чаще всего у пациентов удаляют оксалатные камни. Они состоят из солей щавелевой кислоты, которая содержится в помидорах и щавеле.

Изатулина также отметила, что появление камней может вызвать усилитель вкуса глутамат натрия. Кроме того, патогенные инфекции могут стимулировать формирование кристаллов соли в моче.

Как рассказал уролог Дмитрий Королев, камни в почках можно растворить, ощелачивая мочу или дробя дистанционно при помощи специальной аппаратуры, заставив получившиеся фрагменты выйти через мочевые пути. К хирургической операции врачи прибегают при больших камнях и их неудобном для дробления расположении, сообщает РИА Новости.