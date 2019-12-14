Число пострадавших в ДТП с автобусом под Екатеринбургом возросло до 15

Утром 14 декабря на трассе Пермь - Екатеринбург заказной автобус King Long вылетел с дороги в Свердловской области и перевернулся . По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В транспортном средстве находилось 53 человека. Жители Екатеринбурга ездили на концерт в Пермь.

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