Число пострадавших в ДТП с автобусом под Екатеринбургом возросло до 15
Автобус перевозил жителей Екатеринбурга на концерт певца Макса Коржа в Пермь и обратно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: В.Н. Горелых, ГУ МВД России по Свердловской области
Количество пострадавших в результате аварии пассажирского автобуса на трассе Пермь - Екатеринбург увеличилось до 15, сообщили в ГИБДД России.
«Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области увеличилось до 15 человек», - рассказали ТАСС в Госавтоинспекции.
Утром 14 декабря на трассе Пермь - Екатеринбург заказной автобус King Long вылетел с дороги в Свердловской области и перевернулся. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В транспортном средстве находилось 53 человека. Жители Екатеринбурга ездили на концерт в Пермь.