Международную премию «Вера и Верность» вручили в Кремле

В Кремле вручили международную премию «Вера и Верность». Общественную награду от имени Фонда Андрея Первозванного получили восемь человек. Среди лауреатов, в частности, - герой России, экс-командующий воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов.

Связать свою жизнь с армией он решил еще мальчишкой, посмотрев фильм «Офицеры». Сегодня он - председатель думского комитета по обороне. Говорит, настоящий десантник должен уметь все.

«Вера - это всегда для человека тот путь, по которому следует идти. А верность - это то качество, которое надо испытывать по отношению к своему отечеству, к своим единоверцам. И во все то, что ты делаешь. Честь имею», - сказал Владимир Шаманов.

По словам организаторов, премия «Вера и Верность» символизирует признание обществом заслуг перед Отечеством. Церемония вручения традиционно проходит 13 декабря - в день святого Андрея Первозванного. В разные годы лауреатами премии становились патриарх Кирилл, музыкант Юрий Башмет и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.