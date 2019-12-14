В Android 9 и 10 обнаружен серьезный баг в безопасности

В сентябре пользователи приложения Pixel жаловались на баг в работе системы разблокировки смартфона. Проблема актуальна не только для тех, кто является владельцем фирменных устройств Google с Android 9 и 10, также с ней столкнулись владельцы гаджетов OnePlus и Sony Xperia.

Суть проблемы состоит в том, что при разблокировке смартфона PIN-кодом экран ненадолго гаснет, а потом включается и остается заблокированным. В случае с гаджетами Google источник ошибки заключается в процедуре проверки пароля, при ней системе не удавалось получить доступ к ключу дешифрования, сообщает GizСhina.

Данный баг может проявиться и на других устройствах, которые получают обновление до Android 9 или Android 10. Ошибку можно встретить в обеих версиях системы, поэтому пользователям специалисты рекомендовали активировать дополнительный способ разблокировки гаджета.

Компания Google уже знает об этой проблеме и работает над ее устранением.