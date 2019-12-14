Грандиозные планы: как БКЛ поможет развить метро

Большая кольцевая линия столичного метро поможет связать между собой новые ветки, идущие в отдаленные районы Москвы. Об этом рассказал главный инженер Института генплана Москвы Михаил Крестмейн и заместитель гендиректора по проектированию АО «Мосинжпроект» Рустам Черкесов.

Как заявил Крестмейн, в настоящее время принимается решение о строительстве Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, а также ветки в сторону Новой Москвы.

«Строительство всех этих линий стало возможным после того, как правительство Москвы приняло историческое решение о строительстве Большой кольцевой линии метро», - приводятся слова инженера на портале мэра и правительства Москвы.

Крестмейн также отметил, что БКЛ помогает развивать метро. В качестве примера он привел протянутую до ТиНАО Сокольническую линию. Планируется, что до конца 2023 года на ней появится еще одна станция «Потапово». Линия будет соединяться с БКЛ в районе станции «Проспект Вернадского».

Кроме того, закладывается возможность строительства подземки на участках вдоль Щелковского шоссе и шоссе Энтузиастов.

Протяженность БКЛ будет составлять 70 километров, на ней расположится 31 станция. Ожидается, что работы на новой ветке закончатся в 2021–2022 годах.