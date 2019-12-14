Ученые обнаружили самое глубокое место на суше

Авторы исследования из Калифорнийского университета в Ирвине выявили, что самое глубокое место на суше находится под ледником Денман в Восточной Антарктиде.

Определить это исследователям помогли данные с радаров и информация о движении льда в каньоне.

«Как показывают наши подсчеты, простирается на глубину 3,5 тысячи метров ниже уровня моря. Это самое глубокое место на суше», - заявил ученый Мэтью Морлигэм.

Эксперты полагают, что новая информация позволит оценить влияние изменения климата на континент, сообщает UCI News.