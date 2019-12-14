Ряд названий станций МЦД переименуют

Некоторые названия станций Московских центральных диаметров поменяют для удобства и избегания путаницы среди пассажиров. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Там рассказали, что в департамент обращались пассажиры, рассказывая о возможных затруднениях в навигации из-за неактуальности названий станций и дублированием с названиями станций метро, которые находятся в отдалении («Перово», «Ховрино», «Люблино»), либо, наоборот, находящиеся в одном месте станции метро и МДК и ж/д имеют разные названия.

В связи с этим департамент совместно с ОАО «РЖД» и правительством Подмосковья составили список подобных наименований с последующими исправлениями для комфорта пассажиров.

«В первую очередь это касается станций будущих диаметров - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский": Ленинградская – Стрешнево, Тушино - Тушинская, Ржевская – Рижская, Кунцево-1 – Кунцевская», - рассказали в пресс-службе.

Станция «Люблино» станет «Кубанской», а «Москва-Бутырская» теперь будет называться «Савеловская». Станцию МЦД-1 «Инновационный центр» переименуют в «Сколково», а одноименной станции Киевского направления МЖД дадут название «Мещерская», пишет РИА Новости.