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Путин внес в ГД законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести»

Василиса Морозова
11:21 14.12.2019
Законопроект был разработан в связи с празднованием в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Путин внес в ГД законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российский президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об установлении в РФ почетного звания «Город трудовой доблести». Этот документ размещен в электронной базе данных парламента.

Отмечается, что в городе, удостоенном звания, установят стелу с изображением герба города, а также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

«Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», - сказано в документе.

Ходатайство с экспертным заключением РАН, подтверждающим наличие оснований для присвоения звания, будет рассматриваться Российским организационным комитетом «Победа». Основанием может стать награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги.

При этом граждане и общественные организации могут вносить предложения о наделении званием «Город трудовой доблести» в органы местного самоуправления.

Ранее первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил о том, что такой законопроект был подготовлен в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведением Года памяти и славы.

«В целях увековечения памяти о героизме и самоотверженности тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий военно-промышленного комплекса в победу над нацизмом предлагается принять на федеральном уровне почетное звание "Город трудовой доблести"», - пояснил Кириенко.

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