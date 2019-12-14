Врио губернатора Иркутской области посетил пострадавший от паводка Тулун

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, который вчера прилетел в Иркутск из Москвы, сегодня уже прибыл в пострадавший от сильнейшего паводка Тулун.

Во время визита Кобзев посетил среднюю образовательную школу номер 6, которой был нанесен огромный ущерб в результате наводнения. Здание восстановили еще в сентябре, произведя капитальный ремонт.

Также врио губернатора посетил место строительства новой школы в микрорайоне Угольщиков, рассчитанной на 1275 мест. Этот объект планируют сдать к августу 2020 года.

Вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Игорю Кобзеву звания генерал-полковника внутренней службы.

Бывший заместитель главы МЧС был назначен врио губернатора Иркутской области 12 декабря, после того, как в отставку с этого поста подал коммунист Сергей Левченко.