Духи, шины и фотокамеры начнут маркировать в России

С 1 декабря в России вступил в силу закон об обязательной маркировке духов, шин и фотокамер, а также ряда предметов одежды. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Маркировка признана уменьшить количество контрафакта на рынке и защитить россиян от некачественных товаров и подделок.

Согласно распоряжению, обязательная маркировка вводится для духов, туалетной воды, шин, покрышек, фотокамер, фотовспышек, постельного белья, а также на рабочую одежду, пальто, плащи, куртки, ветровки и блузки.

Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали обувь, меховые изделия и табачная продукция. С 1 января 2020 станет также обязательной маркировка лекарств, а с 1 июня следующего года – готовой молочной продукции.