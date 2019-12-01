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Духи, шины и фотокамеры начнут маркировать в России

Василиса Морозова
04:14 01.12.2019
С 1 декабря начнут наносить маркировку, защищающую от подделок на такие товары, как одежда, постельное белье, духи, шины и фотокамеры.
Духи, шины и фотокамеры начнут маркировать в России
© Фото: Johannes Schmitt-Tegge, dpa, Globallookpress

С 1 декабря в России вступил в силу закон об обязательной маркировке духов, шин и фотокамер, а также ряда предметов одежды. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Маркировка признана уменьшить количество контрафакта на рынке и защитить россиян от некачественных товаров и подделок.

Согласно распоряжению, обязательная маркировка вводится для духов, туалетной воды, шин, покрышек, фотокамер, фотовспышек, постельного белья, а также на рабочую одежду, пальто, плащи, куртки, ветровки и блузки.

Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали обувь, меховые изделия и табачная продукция. С 1 января 2020 станет также обязательной маркировка лекарств, а с 1 июня следующего года – готовой молочной продукции.

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