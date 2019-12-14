В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве в связи с ветром.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье.
Как говорится на сайте метеослужбы, в столице предупреждение будет действовать до утра 15 декабря, а в области - до 16 декабря. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.
«Желтый» — погода потенциально опасна», - сказано в сообщении.
Синоптики отметили, что в субботу, 14 декабря, в столице будет облачно без осадков, температура поднимется до +1. В воскресенье, 15 декабря, возможен мокрый снег с долждем и местами гололедица. Температура в Москве составит 1-3 градуса тепла, а по области будет колебаться от -2 до +3.
Ранее синоптики сообщили, что на следующей неделе погода в столице останется практически без изменений.