В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье.

Как говорится на сайте метеослужбы, в столице предупреждение будет действовать до утра 15 декабря, а в области - до 16 декабря. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

«Желтый» — погода потенциально опасна», - сказано в сообщении.

Синоптики отметили, что в субботу, 14 декабря, в столице будет облачно без осадков, температура поднимется до +1. В воскресенье, 15 декабря, возможен мокрый снег с долждем и местами гололедица. Температура в Москве составит 1-3 градуса тепла, а по области будет колебаться от -2 до +3.

Ранее синоптики сообщили, что на следующей неделе погода в столице останется практически без изменений.