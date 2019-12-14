Ученые рассказали, чем грозит недовес у мальчиков при рождении

Мальчики, которые родились с недостатком массы тела, в зрелом возрасте имеют повышенный риск развития бесплодия. К такому заключению пришли датские ученые на основании проведенного ими исследования.

Как сообщает газета The Daily Telegraph, в эксперименте приняли участие свыше 5,5 тысяч мужчин и более 5,3 тысяч женщин, которые родились между 1984 и 1987 годами. Специалисты на протяжении 30 лет следили за состоянием их репродуктивного здоровья в зависимости от показателей веса, который добровольцы имели при рождении. Исследователи провели анализ данных о массе тела малышей и сроках их рождения, а также сведений о случаях бесплодия и методов его лечения.

Также ученые попросили матерей ответить на вопросы, направленные на определение их возраста, отношения к алкоголю и курению во время беременности, выяснение показателей их индекса массы тела и социального статуса. Как заявили эксперты, все это было необходимо для того, чтобы исключить второстепенные факторы, которые оказывают влияние на репродуктивную функцию организма. Результаты показали, что у мужчин, масса тела которых при рождении была меньше трех килограммов, вероятность развития бесплодия в зрелом возрасте возрастает на 55% по сравнению с теми, кто родился с нормальными показателями веса. При этом ученые не выявили никакой связи между массой тела при рождении и репродуктивной функцией у женщин, сообщает ТАСС.

По словам экспертов, возможным объяснением подобного явления является тот факт, что недостаток веса при рождении может быть связан с нарушениями развития мужских половых органов.