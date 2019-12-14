Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках

Рекомендации Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения РФ о запрете на использование мобильных телефонов в школах носили рекомендательный характер, однако им последовало каждое четвертое учебное заведение. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева во время «Делового завтрака».

«10 тысяч 628 школ - то есть примерно каждая четвертая - выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», - заявила Васильева.

Проведенный летом социологический опрос также показал, что 61% школьников, 89% родителей и 90% педагогов поддерживают ограничение использования мобильных телефонов во время уроков. То есть согласны с этим не только взрослые, но и большинство детей.

По словам Васильевой, Министерство просвещения будет и дальше настаивать на том, чтобы мобильных телефонов на уроках не было.