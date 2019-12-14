Автобус с фанатами Макса Коржа перевернулся на трассе Пермь - Екатеринбург

Под Екатеринбургом автобус с 53 пассажирами выехал на встречку, после чего перевернулся, в результате чего пострадали семь человек. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе ГУВД по Свердловской области.

«ДТП произошло сегодня в 7.10 по местному времени в районе 242-го км трассы Пермь - Екатеринбург. По предварительным данным, водитель пассажирского заказного автобуса перевозил из Перми в Екатеринбург группу граждан в количестве 53 человек», - сказали в полиции.

По одной из версий, водитель задремал за рулем, в результате чего машина выехала на полосу встречного движения, затем съехала с трассы и перевернулась, легла на левую сторону. Пострадало семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, они доставлены в местную больницу, уточнили в пресс-службе.

© В.Н. Горелых, ГУ МВД России по Свердловской области

Сам водитель, мужчина 1977 г. р., не пострадал и от госпитализации отказался. По его словам, он уснул за рулем. В полиции рассказали, что пассажиры автобуса были на концерте популярного певца Макса Коржа, после чего направились в клуб. Только около 4 утра они вернулись в автобус.

«ДТП, которое чудом обошлось без человеческих жертв только потому, что автобус, когда перевернулся, не докатился буквально несколько метров до леса», - добавил начальник пресс-службы ГУВД по региону Валерий Горелых.

Отмечается, что всех пассажиров отправили на попутных рейсовых автобусах в Екатеринбург. Проводится проверка по факту происшествия.