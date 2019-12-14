Зеленский предложил внести изменения в Конституцию

Украинский лидер Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о децентрализации власти на всей территории страны. Проект изменений в Конституцию страны был получен и передан на рассмотрение руководству, сообщили в парламенте.

Незадолго до этого на рассмотрение был внесен проект об отмене закона о государственном языке.