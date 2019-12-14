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Названы лучшие клипы десятилетия

Светлана Головина
00:15 14.12.2019
В рейтинге самых популярных видеоклипов YouTube оказались Despacito, Shape of You и Gangnam Style.
Названы лучшие клипы десятилетия
© Фото: face to face Instagram Globallookpress

В преддверии нового, 2020 года, видеохостинг YouTube составил список самых популярных музыкальных клипов с 2010 по 2019 год.

Лидером рейтинга оказались Луис Фонси и Дэдди Янки с видеоклипом на песню «Despacito», которая появилась в 2017 году и моментально собрала верхушки хит-парадов по всему миру. По итогам ротации на платформе он собрал 6 558 078 465 просмотров.

На втором месте расположился британский поп-музыкант Эд Ширан с треком «Shape of You» - 4 517 718 066. Еще одна его композиция «Thinking Out Loud» заняла 10 место.

Видеоклип Виз Халифа на песню «See you again» остановился на третьей строчке рейтинга с показателями 4 320 523 808, пишет Forbes.

В списке лучших клипов за последние 10 лет также оказались видео Марка Ронсона, Джастина Бибера, Maroon 5, Daddy Yankee, PSY, Кэти Перри и OneRepublic.  

В общей сумме популярные клипы с 2010 года посмотрели свыше 37 миллиардов раз.

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