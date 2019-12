Названы лучшие клипы десятилетия

В преддверии нового, 2020 года, видеохостинг YouTube составил список самых популярных музыкальных клипов с 2010 по 2019 год.



Лидером рейтинга оказались Луис Фонси и Дэдди Янки с видеоклипом на песню «Despacito», которая появилась в 2017 году и моментально собрала верхушки хит-парадов по всему миру. По итогам ротации на платформе он собрал 6 558 078 465 просмотров.



На втором месте расположился британский поп-музыкант Эд Ширан с треком «Shape of You» - 4 517 718 066. Еще одна его композиция «Thinking Out Loud» заняла 10 место.



Видеоклип Виз Халифа на песню «See you again» остановился на третьей строчке рейтинга с показателями 4 320 523 808, пишет Forbes.



В списке лучших клипов за последние 10 лет также оказались видео Марка Ронсона, Джастина Бибера, Maroon 5, Daddy Yankee, PSY, Кэти Перри и OneRepublic.



В общей сумме популярные клипы с 2010 года посмотрели свыше 37 миллиардов раз.