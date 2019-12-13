Brexit неминуем: британские тори получили абсолютное большинство в палате общин

По итогам внеочередных всеобщих выборов британские тори набрали 326 мест в парламенте, что является абсолютным большинством в парламенте, а значит, открывает путь для беспрепятственного Brexit. К проведению выборов привел политический кризис в стране из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС.

Консерваторы стремятся к проведению Brexit 31 января, либеральные демократы выступают за сохранение членства в ЕС, а лейбористы обещают новый референдум, пишет РИА Новости.

На 8.05 по московскому времени консерваторы получили 327 мест в парламенте из 650, лейбористы - 195. Согласно exit poll, Консервативная партия должна получить 368 мест из 650, Лейбористская - 191 место, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами.

Если прогнозы оправдаются, то Бориса Джонсона можно будет назвать самым успешным британским премьером с конца 1980-х годов, то есть со времен Маргарет Тэтчер, которая являлась его учителем и одним из его политических кумиров.