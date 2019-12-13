Меньше сала, больше селедки: диетологи дали советы по выбору блюд на Новый год

Впереди новогодние праздники, поэтому меню к праздничному столу россияне продумывают заранее. В связи с этим диетологи дали советы, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки, чтобы избежать последствий для человеческого организма.

Врачи порекомендовали пересмотреть рецепты некоторых пользующихся популярностью салатов и призвали выбрать варианты полегче. Как пояснила РИА Новости врач персонифицированной медицины Маргарита Королева, чтобы не съесть все желаемое (и жирное) сразу за один вечер, лучше «прорепетировать» - незадолго до праздника позволить себе попробовать блюда. При этом перед праздником ни в коем случае нельзя голодать, а наоборот, быть относительно сытым.

«Большинство продуктов на новогоднем столе жирные и непривычные для нашего организма, так как они не используются в ежедневном нашем рационе. Поэтому заранее необходимо прорепетировать некое застолье и в небольших количествах попробовать все», - отметила эксперт.

Диетолог Сергей Обложко посоветовал выбирать продукты, ориентируясь на средиземноморскую систему питания, которая основана на употреблении хороших жиров, они содержатся в рыбе, орехах, авокадо и растительных маслах.

«Поменьше сала, побольше селедки. Она содержит хороший рыбий жир, витамин D», - уточнил специалист.

Врачи сошлись в том, что в новогоднем меню большая часть блюд должна содержать овощи, поскольку они увеличивают объем в желудке и приносят чувство насыщения. По словам Королевой, лучше всего приготовить теплые салаты с рыбой или постным мясом с большим количеством салатных листьев.

«Селедку под шубой» можно сделать более диетической, смешав картошку с кабачками и используя «легкий» майонез. А мясо, считают эксперты, лучше выбирать нежирное.

«Пусть это будут легкие закуски из нежирной рыбы и нежирного мяса птицы, это может быть небольшое количество сыра и как можно больше овощей», - предположила врач.

Диетологи уверены, что калорийные блюда лучше всего распределить на несколько дней, а не съедать все, что хотелось, в один вечер, а потом голодать, сбрасывая набранные за праздник килограммы. Таким образом удастся не навредить здоровью.

Кроме того, выбирая десерт, стоит отдать предпочтение фруктам и ягодам. А главным напитком Нового года должна стать вода, уверены диетологи, так как она обеспечит хорошую детоксикацию организма. Врачи посоветовали не понижать градус алкогольных напитков, не смешивать их. Однако для желающих выпить под бой курантов идеальным вариантом будет сухое вино или шампанское.