Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Меньше сала, больше селедки: диетологи дали советы по выбору блюд на Новый год

Василиса Морозова
09:57 13.12.2019
Незадолго до праздника необходимо устроить репетицию праздничного ужина и попробовать желаемые блюда, посоветовали диетологи.
Меньше сала, больше селедки: диетологи дали советы по выбору блюд на Новый год
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Впереди новогодние праздники, поэтому меню к праздничному столу россияне продумывают заранее. В связи с этим диетологи дали советы, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки, чтобы избежать последствий для человеческого организма.

Врачи порекомендовали пересмотреть рецепты некоторых пользующихся популярностью салатов и призвали выбрать варианты полегче. Как пояснила РИА Новости врач персонифицированной медицины Маргарита Королева, чтобы не съесть все желаемое (и жирное) сразу за один вечер, лучше «прорепетировать» - незадолго до праздника позволить себе попробовать блюда. При этом перед праздником ни в коем случае нельзя голодать, а наоборот, быть относительно сытым.

«Большинство продуктов на новогоднем столе жирные и непривычные для нашего организма, так как они не используются в ежедневном нашем рационе. Поэтому заранее необходимо прорепетировать некое застолье и в небольших количествах попробовать все», - отметила эксперт.

Диетолог Сергей Обложко посоветовал выбирать продукты, ориентируясь на средиземноморскую систему питания, которая основана на употреблении хороших жиров, они содержатся в рыбе, орехах, авокадо и растительных маслах.

«Поменьше сала, побольше селедки. Она содержит хороший рыбий жир, витамин D», - уточнил специалист.

Врачи сошлись в том, что в новогоднем меню большая часть блюд должна содержать овощи, поскольку они увеличивают объем в желудке и приносят чувство насыщения. По словам Королевой, лучше всего приготовить теплые салаты с рыбой или постным мясом с большим количеством салатных листьев.

«Селедку под шубой» можно сделать более диетической, смешав картошку с кабачками и используя «легкий» майонез. А мясо, считают эксперты, лучше выбирать нежирное.

«Пусть это будут легкие закуски из нежирной рыбы и нежирного мяса птицы, это может быть небольшое количество сыра и как можно больше овощей», - предположила врач.

Диетологи уверены, что калорийные блюда лучше всего распределить на несколько дней, а не съедать все, что хотелось, в один вечер, а потом голодать, сбрасывая набранные за праздник килограммы. Таким образом удастся не навредить здоровью.

Кроме того, выбирая десерт, стоит отдать предпочтение фруктам и ягодам. А главным напитком Нового года должна стать вода, уверены диетологи, так как она обеспечит хорошую детоксикацию организма. Врачи посоветовали не понижать градус алкогольных напитков, не смешивать их. Однако для желающих выпить под бой курантов идеальным вариантом будет сухое вино или шампанское.

«Умеренность важно соблюдать как в отношении еды, так и в отношении алкоголя. С диетологической точки зрения оптимальным выбором будет один-два бокала сухого вина или шампанского», - сказала специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.12.2019, 06:56
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о контроле над вооружениями
Дата13.12.2019, 09:05
Военнослужащие России и Индии согласовали детали морской части учений «Индра-2019»
Дата12.12.2019, 22:15
«Гордость России»: объявлены лучшие спортсмены и тренер года
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата12.12.2019, 13:51
Испытания новейшего ледокола «Арктика»: кадры с воздуха
Дата11.12.2019, 17:55
Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:45 ОПК
Видео
Опубликованы кадры стрельб ЗРПК «Панцирь» в Арктике
10:39 В стране и мире
Видео
Важные жесты: чем отличалось приветствие Макроном президентов России и Украины
10:35 В стране и мире
Российские истребители пять раз поднимались на перехват у границ РФ
10:28 В стране и мире
Роспотребнадзор дал рекомендации по онлайн-покупке ювелирных украшений
10:16 В стране и мире
Путин присвоил врио губернатора Иркутской области новое звание
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые заявили, что Черное море превращается в «мутную кашу»
«Прятки на сутки»: в России в декабре вновь на 24 часа стали пропадать дети
Видео
Испытания новейшего ледокола «Арктика»: кадры с воздуха
Видео
До Киева доведет: съемочную группу «Звезды» пустили на Украину
Видео
Схватка медоеда, питона и шакалов закончилась перетягиваем змеи как каната
Видео
Немецкий спортивный юрист объяснил, почему решение WADA по РФ незаконно
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.