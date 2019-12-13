Россияне назвали самые страшные болезни

Жители России перечислили болезни, которых они боятся больше всего. Так, наиболее опасными недугами для россиян являются рак, инсульт и ВИЧ.

В страхе перед раком признались 69 % опрошенных порталом «Здоровье Mail.ru». Инсульта и ВИЧ боятся, соответственно, 36 и 30 % респондентов. Еще 26 % россиян пугают болезни сердца, а другие 20 % - гепатит С.

15 % жителей России опасаются туберкулеза, венерических заболеваний, а также болезней органов дыхания и гриппа.

Также оказалось, что 76 % россиян серьезно следят за своим здоровьем, а еще восемь процентов признались в тревожности и ментальности.