Россияне назвали самые страшные болезни
76 % жителей РФ серьезно следят за своим здоровьем, еще восемь % признались в тревожности и мнительности.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Globallookpress
Жители России перечислили болезни, которых они боятся больше всего. Так, наиболее опасными недугами для россиян являются рак, инсульт и ВИЧ.
В страхе перед раком признались 69 % опрошенных порталом «Здоровье Mail.ru». Инсульта и ВИЧ боятся, соответственно, 36 и 30 % респондентов. Еще 26 % россиян пугают болезни сердца, а другие 20 % - гепатит С.
15 % жителей России опасаются туберкулеза, венерических заболеваний, а также болезней органов дыхания и гриппа.
Также оказалось, что 76 % россиян серьезно следят за своим здоровьем, а еще восемь процентов признались в тревожности и ментальности.