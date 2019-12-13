Сквер в центре Киева назовут в честь Шеремета

Депутаты Киевского горсовета решили дать скверу в центре Киева название в честь погибшего журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации украинской столицы.

Имя убитого в 2016 году Шеремета будет носить зеленая зона на перекрестке улиц Рейтарская и Стрелецкая в Шевченковском районе. Этот участок был выбран по предварительному согласованию с близкими погибшего. Идею поддержали 81% украинцев на официальном портале горадминистрации.

«В Киеве появится сквер имени журналиста Павла Шеремета, которого убили в столице в июле 2016 года. Так мы почтим память об известном журналисте. Этот человек достоин того, чтобы его именем назвали зеленую зону в столице», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Павел Шеремет – российский журналист, который погиб 20 июля 2016 года в Киеве. В его машине произошел взрыв. Около 10 лет Шеремет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, однако последние 5 лет он жил и работал в Киеве. Он был сотрудником интернет-издания «Украинская правда» и «Радио Вести».

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что подозреваемых в убийстве Шеремета задержала Нацполиция. По данным следствия, к убийству журналист причастны не менее пяти человек. Основной версией следователи назвали убийство с целью дестабилизации ситуации в стране.