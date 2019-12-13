ЦБ отозвал лицензии у «Невского банка» и «Кранбанка» из Иваново

Центробанк РФ отозвал 13 декабря лицензии у двух кредитных организаций - ПАО «Невский банк» из Санкт-Петербурга и «Кранбанк» из Иваново. Распоряжения финансового регулятора были опубликованы на его официальном сайте.

Как уточнили в ЦБ, «Невский банк» был подвергнут санкциям за неисполнение федеральных законов и нормативных актов Банка России, нормативы достаточности собственного капитала кредитной организации составляли менее 2%, а размер имеющихся своих средств снизился ниже минимального по уставному капиталу значения.

Аналогичные претензии у регулятора возникли и к «Кранбанку», который, как и организация из Санкт-Петербурга, неоднократно нарушал нормативные акты Банка России.