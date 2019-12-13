Цена на последний iPhone резко снизилась в России
Данная модель в базовой комплектации с 64 гигабайтами внутренней памяти оценивается на 23 тысяч дешевле.
© Фото: Li Muzi, Xinhua, Globallookpress
В России рекордно упала цена на iPhone 11 Pro Max - на 23 тысячи рублей - и составила 77 тысяч рублей, пишет портал Hi-tech.mail.
Когда гаджет только вышел, его стоимость составляла около 100 тысяч рублей. Теперь базовая версия смартфона с 64 гигабайтами памяти стоит 76 990 рублей. Минимальная стоимость 11-го яблочного гаджета составит 52 тысячи рублей.
При этом рекомендованная стоимость iPhone 11 Pro Max в России стартует с 99 999 рублей.
iPhone 11 Pro Max с большим OLED-дисплеем является флагманом компании Apple.