Цена на последний iPhone резко снизилась в России

В России рекордно упала цена на iPhone 11 Pro Max - на 23 тысячи рублей - и составила 77 тысяч рублей, пишет портал Hi-tech.mail.

Когда гаджет только вышел, его стоимость составляла около 100 тысяч рублей. Теперь базовая версия смартфона с 64 гигабайтами памяти стоит 76 990 рублей. Минимальная стоимость 11-го яблочного гаджета составит 52 тысячи рублей.

При этом рекомендованная стоимость iPhone 11 Pro Max в России стартует с 99 999 рублей.

iPhone 11 Pro Max с большим OLED-дисплеем является флагманом компании Apple.