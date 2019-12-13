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МИД Турции отреагировал на признание сенатом США геноцида армян

Валентина Пескова
08:36 13.12.2019
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vikiçizer, Wikimedia

В Турции заявили, что резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году направлена на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений и лишена правовой основы.

«Это один из примеров того, как может быть политизирована история», - говорится в заявлении МИД страны.

Как подчеркнули в ведомстве, Турция будет продолжать бороться за защиту своих жизненно важных интересов в регионе, «несмотря на такие несправедливые и необоснованные решения».

В резолюции говорится, что США должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян «или любого другого геноцида», а также поощрять информирование о геноциде армян.

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