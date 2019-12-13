Эксперты выяснили последствия переутомления на работе

Риску развития различных заболеваний подвержены люди, которые часто испытывают переутомление на работе, выяснили эксперты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.

В результате исследования оказалось, что такому риску подвержены около 50% женщин и 30% мужчин, если они чувствуют усталость на работе более 24 часов в неделю.

Эксперты отметили, что у таких работников высокие шансы получить проблемы со зрением (67% женщин, 57% мужчин), заболевания эндокринной системы (56% женщин, 40% мужчин), а также сердечно-сосудистой системы (30% женщин и 29% мужчин).

Как исследователи рассказали RT, часть респондентов, которые заявили о сильной усталости, назвали основной причиной утомляемости высокую напряженность работы, связанную с ответственностью, зрительным и умственным вниманием. Все они испытывали эмоциональное напряжение.

Эксперты просили оценить степень усталости на работе и оказалось, что люди с показателями сильной усталости болеют чаще остальных, около 24,9 дней в году (3% мужчин и 5% женщин). Небольшая усталость (у 38% женщин и 45% мужчин) привела к болезни длительностью в 5 дней в году.

В исследовании участвовали около 1700 человек, представляющие профессии с высоким риском профессионального утомления: врачи, учителя, офисные работники.