При пожаре в жилом доме на Алтае погибли шесть человек

В Алтайском крае шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в селе Глубокое Завьяловского района.

«При пожаре в Завьяловском районе погибли шесть человек, четверо из которых - дети», - сообщает СУ СК РФ по региону.

Предположительной причиной возгорания стала неисправность печного отопления. В тушении пожара задействованы сотрудники МЧС, на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).