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КамАЗу - 50: легендарный грузовик отмечает юбилей

Василиса Морозова
07:29 13.12.2019
КамАЗ - настоящий «автомобиль в погонах» - четверть российской военной техники создана именно на базе этого грузовика.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Chernykh, Russian Look, Globallookpress

Одна из самых известных компаний автопрома России отмечает юбилей - КамАЗу исполнилось 50 лет.

За это время легендарный грузовик зарекомендовал себя как надежный помощник даже на самой плохой дороге. Он не боится ни грязи, ни песка, что не раз подтверждалось и на различных международных соревнованиях. Его главные отличительные черты - мощность и безотказность - стали визитной карточкой.

В советское время эти машины поставляли по всему миру: в Африку, на Кубу, в Китай, Польшу, Югославию. КамАЗ отлично зарекомендовал себя в сложных условиях Афганистана. В настоящее время автомобиль пытаются сделать еще и удобным. Система курсовой устойчивости, климат-контроль - по комфорту этот грузовик словно легковая машина. Поработали в новой модели и над двигателем.

«Мы на КамАЗе создали и спроектировали производство для изготовления нового современного двигателя, который по своим параметрам соответствует мировым стандартам, а по некоторым параметрам даже превосходит их. Уникальность двигателя составляет с точки потребительской - это в его ресурсе и в экономике», - рассказал главный технолог ПАО КамАЗ Федор Назаров.

КамАЗ, как его еще называют военнослужащие, самый настоящий «автомобиль в погонах». Четверть всей российской военной техники создана именно на базе этого грузовика: различные автомобили войск тыла, машины подразделений связи и радиоэлектронной борьбы, новейшие бронеавтомобили Тайфун и «Тайфун-К», предназначенные для перевозки пехоты, боеприпасов и оружия в опасных зонах.

А также особая гордость войск ПВО - зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» тоже создан на базе КамАЗа. Он отлично зарекомендовал себя в Сирии и на различных международных и российский учениях, в том числе и в Арктике.

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