Силач из Владивостока сдвинул поезд и установил мировой рекорд
Иван Савкин установил новый мировой рекорд, сдвинув электропоезд массой в 218 тонн.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На железнодорожном вокзале Владивостока, 12 декабря, пауэрлифтер Иван Савкин сдвинул с места стоящий на рельсах электропоезд весом 218 тонн, установив новый мировой рекорд.
«Было тяжело - два моторных вагона и два таких», - сказал Савкин.
Он уточнил, что основную нагрузку дают моторные вагоны.
В ближайших планах пауэрлифтера сдвинуть корабль массой 12 или 13 тысяч тонн.
Ранее атлет уже трижды был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Он сдвигал с места паром, тепловоз, самолет, танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран и даже сухогруз «Аврора».