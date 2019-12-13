Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о контроле над вооружениями

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении и развитии системы договоров по контролю над вооружениями, а также разоружению и нераспространению.

Резолюция призывает в полном объеме выполнять международные соглашения и осуждает действия, которые идут вразрез с договорами, так как они подрывают глобальную стабильность и международную безопасность.

Авторы просят генсека ООН помогать сохранению целостности таких договоров и поощряют разработку государствами дополнительных мер, которые поспособствуют заключению новых соглашений такого рода.

Решение было принято на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а также с непонятной судьбой договора СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года. Он является единственным договором об ограничении вооружений, действующим между Россией и Соединенными Штатами.

Всего Генассамблея ООН приняли три резолюции, предложенные Россией, которые направлены на недопущение столкновения и в космосе.

Резолюция «Меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», призывает государства «продолжить усилия, направленные на предотвращение гонки вооружений», в том числе размещение оружия в космосе в целях «укрепления глобальной безопасности», пишет ТАСС.

В документе «Неразмещение первыми оружия в космосе» Генассамблея ООН настоятельно призывает все государства, особенно обладающие космическим потенциалом, выразить приверженность «обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе».

«Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности», третий документ, призывает страны «осуществлять меры транспарентности и укрепления доверия в максимально возможной и практически осуществимой степени».