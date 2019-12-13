Роберт Дауни-младший провел кастинг животных для «Доктора Дулиттла»

Американскому актеру Роберту Дауни-младшему без проблем удалось найди общий язык с уткой, страусом, львицей, мышью, гориллой и многими другими животными в рамках кинокастинга для нового фильма «Доктор Дулиттл». Студия Universal Pictures поделилась видеороликом, на котором анимированные компьютерные звери-актеры из будущего фильма под руководством Дауни-младшего произносят реплики из таких популярных фильмов, как «Форсаж», «Парк Юрского периода», «Лицо со шрамом» и «Челюсти».

По сюжету персонаж Дауни-младшего живет в викторианской Англии и является знаменитым доктором-ветеринаром. После того, как он потерял свою жену, он укрывается за высокими стенами своего поместья в компании экзотических животных, язык которых он хорошо понимает. Далее он отправляется вместе с ними на таинственный остров, где ему предстоит найти лекарство для юной заболевшей королевы.

В России фильм выйдет в прокат 20 февраля 2020 года.