«Спите спокойно, мои предки»: Канделаки и Симоньян отреагировали на признание США геноцида армян

Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки и главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян эмоционально отреагировали на решение сената США о признании геноцида армян.

Первой решение американских сенаторов прокомментировала Канделаки, которая является армянкой по матери.

«Великий день для армянского народа! Спите спокойно, мои предки. Мы молимся за вас и никогда не забудем эту трагедию. И никому забыть не дадим!», - написала известная ведущая.

Симоньян ответила подруге, а также поблагодарила других неравнодушных.

«Шлю свою благодарность и слезы, выдистиллированные за эти сто лет из крови моих предков, зверски замученных в 15-м году» - сказала главный редактор RT.

Напомним, сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года, несмотря на то, что данный шаг угрожает будущему двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном, о чем заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун.