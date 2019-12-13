Генсек ООН после испытаний ракеты в США призвал к новому договору о РСМД

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны к поиску нового способа контроля над вооружениями и предложил срочно заключить новое соглашение о РСМД.

«В связи с окончанием Договора РСМД генеральный секретарь подчеркивает необходимость для всех государств избегать дестабилизации и срочно искать соглашение для новой общей дороги к международному контролю над вооружениями», - заявил представитель генсека Фархан Хак РИА Новости.

Накануне, американцы успешно испытали баллистическую неядерную ракету на своем полигоне, ранее запрещенную ДРСМД. Данный тип ракеты до 2 августа 2019 года считался незаконным как для испытаний, так и для производства.

Владимир Путин сказал, что обстоятельство выхода США из договора о разоружении усилило напряженность в мире.

Обеспокоенный дестабилизирующим развитием событий Гутерриш, раннее предлагал другую меру контроля. Он призвал Россию и США продлить действие Договора СНВ-III.